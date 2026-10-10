Los Olivos: ataque a balazos contra hombre y menor genera temor entre vecinos

Momentos de terror vivieron los vecinos de Los Olivos luego de que un sujeto armado disparara contra un hombre y un menor de edad en plena vía pública. El ataque ocurrió en el cruce de los jirones Aquija y Los Laureles, a pocas cuadras de un mercado.

Tras el hecho, agentes de la Policía Nacional y peritos de Criminalística llegaron al lugar para recoger casquillos y otras evidencias que permitan identificar al responsable. Las marcas de los disparos en las paredes quedaron como evidencia de la violencia registrada en la zona.

Comerciantes denuncian inseguridad

Los comerciantes señalaron que los robos son frecuentes y que esta situación los ha obligado a reforzar la seguridad de sus negocios. Uno de ellos indicó que ha sufrido hasta seis intentos de robo, por lo que ahora atiende a sus clientes con el local cerrado por temor a nuevos ataques.

Los residentes también cuestionaron la labor del serenazgo y aseguraron que el patrullaje es insuficiente. Ante la creciente preocupación por la inseguridad, los vecinos piden mayor presencia policial y acciones concretas para evitar nuevos hechos de violencia.