Arzobispado de Lima convoca a jornada de oración por salud del papa León XIV

El Arzobispado de Lima hizo un llamado a los fieles peruanos para unirse en oración por la salud del papa León XIV, tras conocerse que será sometido a una intervención médica por un nódulo pulmonar. La noticia genera preocupación debido a que ocurre aproximadamente un mes antes de la esperada visita apostólica del pontífice al Perú.

Juan José Dios, vocero del Arzobispado de Lima, pidió recibir la información con prudencia y serenidad, sin caer en el alarmismo. Asimismo, indicó que se espera un comunicado oficial del Vaticano que precise la fecha de la intervención, el procedimiento médico y las evaluaciones posteriores para conocer la evolución de la salud del Santo Padre.

Ante esta situación, la Conferencia Episcopal Peruana y el cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima, convocaron a una oración comunitaria en las parroquias de todo el país. La invitación es que los ciudadanos participen en las misas dominicales y eleven sus plegarias por la pronta recuperación del pontífice, quien mantiene un vínculo especial con el Perú.

ITINERARIO SE MANTIENE

Sobre el viaje apostólico, Juan José Dios señaló que el itinerario se mantenía oficialmente confirmado y que cualquier actualización deberá ser comunicada por la Santa Sede. La visita contempla un recorrido de 12 días por tres países, 14 ciudades, 35 discursos y nueve misas. Mientras tanto, los fieles esperan la recuperación del Papa.