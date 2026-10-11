Ventanilla: mototaxista resulta gravemente herido tras ataque vinculado a presunta extorsión

Un mototaxista de aproximadamente 43 años resultó gravemente herido tras recibir un disparo en la espalda en el distrito de Ventanilla, en el Callao. El ataque ocurrió alrededor de las 9:00 p. m. en el paradero Losa.

Sujetos vinculados a la organización criminal denominada “Los Michis del Cono Norte” llegaron al lugar y exigieron a los transportistas que se alinearan para pagar cupos extorsivos. De acuerdo con la información difundida, las exigencias a empresas de mototaxis llegarían hasta los 20.000 soles semanales.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada al hospital, donde permanecía en estado crítico, según el reporte. Los trabajadores de la zona expresaron su temor ante las amenazas y pidieron mayor presencia policial en los paraderos para garantizar su seguridad.

HECHO NO ES AISLADO

Un mototaxista señaló que ya habían afrontado episodios de extorsión anteriormente y manifestó su preocupación por el riesgo que enfrentan él y sus compañeros al salir a trabajar. Las circunstancias del ataque y la presunta participación de la organización mencionada deberán ser investigadas por las autoridades.