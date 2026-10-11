Conductor sufre quemaduras de segundo y tercer grado tras incendio de vehículo en el Callao

Un conductor resultó con quemaduras de segundo y tercer grado luego de que el vehículo que manejaba se despistara y terminara envuelto en llamas en la avenida Néstor Gambetta, en la zona de Oquendo, en el Callao. El hecho ocurrió durante la madrugada y fue registrado por cámaras de seguridad.

Las imágenes muestran al conductor intentando escapar del automóvil mientras el fuego se extendía por la unidad. El hombre salió corriendo en busca de ayuda, pero terminó cayendo sobre la vereda. Agentes de la Policía y personal de serenazgo acudieron al lugar para brindarle asistencia y trasladarlo al Hospital Naval del Callao.

El vehículo quedó prácticamente inservible debido al incendio. Entre las pertenencias del conductor se encontraron objetos con referencias a la Marina de Guerra del Perú; sin embargo, su posible vínculo con la institución aún deberá ser confirmado durante las investigaciones.

VECINOS PREOCUPADOS

El accidente también generó preocupación entre los vecinos de la zona, quienes señalaron la falta de un puente peatonal en esta vía, por donde circulan vehículos a alta velocidad. Las autoridades deberán determinar las causas del despiste y las circunstancias en las que se produjo el incendio.