La Victoria: “Los Occidentales” balean a conductor de empresa Santa Catalina

Un nuevo ataque contra el transporte público se registró en el distrito de La Victoria, donde un bus de la empresa Santa Catalina, conocida por operar la ruta M11, fue atacado a balazos alrededor de las 6:30 de la mañana. El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Canadá y Santa Catalina, donde se encontraron restos de vidrio tras el atentado. Según el reporte periodístico, tres disparos fueron dirigidos hacia la ventana y el asiento del conductor.

De acuerdo con las imágenes difundidas, un presunto delincuente habría grabado el ataque mientras disparaba contra la unidad. El atentado fue atribuido al grupo denominado Los Occidentales, cuyos integrantes serían responsables de las amenazas contra los trabajadores. Los conductores manifestaron sentirse atemorizados y solicitaron a la empresa que adopte medidas para garantizar su seguridad.

Tras el atentado, los trabajadores decidieron suspender el servicio y anunciaron que los buses tampoco circularían al día siguiente. Según el reporte, la empresa ya había denunciado extorsiones el año pasado, cuando los presuntos delincuentes exigían un pago inicial de 50 mil soles, además de cuotas diarias de 10 soles para permitir la circulación de las unidades que cubren la ruta entre Ate y el Callao.

CONTINÚAN LAS AMENAZAS

La situación ha generado preocupación entre los transportistas, quienes aseguran que las amenazas persisten pese a que anteriormente se anunciaron medidas de protección. Los trabajadores esperan una respuesta efectiva de las autoridades para evitar nuevos ataques y garantizar su integridad. El caso vuelve a poner en evidencia la preocupación por la extorsión y la violencia que afectan al sector del transporte público en Lima.