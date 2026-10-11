A balazos intentan robar camioneta a familia en San Juan de Miraflores

Un violento intento de robo de una camioneta se registró alrededor de las 4:00 de la tarde en el cruce de las calles César Vallejo y Los Pinos, en el distrito de San Juan de Miraflores. Según el reporte periodístico, tres sujetos llegaron a bordo de una miniván, interceptaron a una pareja que se encontraba dentro de una camioneta y dos de ellos descendieron armados para efectuar disparos al aire e intimidar a las víctimas.

Durante el asalto, los delincuentes redujeron al conductor, mientras que la mujer que lo acompañaba logró escapar por un parque cercano. Según los testimonios recogidos, la víctima habría conservado las llaves del vehículo, lo que impidió que los atacantes se llevaran la camioneta. Sin embargo, los sujetos habrían sustraído una mochila que se encontraba en el interior antes de huir del lugar.

Vecinos de la zona señalaron que este tipo de hechos delictivos ya se habría registrado en otras ocasiones. Uno de ellos indicó que sería la segunda o tercera vez que ocurre un intento de robo de vehículos en el sector. El ataque generó temor entre comerciantes y residentes, debido a que ocurrió a plena luz del día, cuando los establecimientos estaban abiertos y había niños y transeúntes en los alrededores.

EXIGEN MAYOR SEGURIDAD

Tras lo ocurrido, agentes de la comisaría Mateo Pumacahua acudieron al lugar. No obstante, durante la cobertura periodística se cuestionó la falta de presencia visible de patrulleros de la Policía Nacional y del serenazgo municipal en la zona. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas y la camioneta no fue robada. Los vecinos demandaron mayor vigilancia y medidas de seguridad para prevenir nuevos hechos delictivos.