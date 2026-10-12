Dos mototaxis quedan destruidas tras incendio provocado frente a una casa en El Agustino

Dos mototaxis quedaron completamente destruidas tras ser incendiadas frente a la vivienda de sus propietarios, ubicada en la primera cuadra del pasaje Tranquilino Velarde, en el distrito de El Agustino.

El ataque ocurrió mientras los dueños descansaban dentro del inmueble y los vehículos se encontraban estacionados en el exterior. Según información policial, el hecho se registró cerca de las 10:00 p. m. del último domingo.

Asimismo, tres unidades del Cuerpo General de Bomberos acudieron al lugar y lograron controlar las llamas para evitar que se extendieran. Lamentablemente la intensidad del incendio consumió por completo los vehículos.

INVESTIGAN POSIBLE RENCILLA FAMILIAR

Las autoridades indicaron que los propietarios no quisieron presentar una denuncia formal por lo ocurrido. Pese a ello, la Policía maneja como una de las hipótesis una posible rencilla familiar, aunque esta versión todavía debe ser corroborada durante las investigaciones.

Los agentes de la comisaría San Cayetano estarán a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del ataque e identificar a los presuntos responsables. En ese proceso, las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores podrían aportar información clave sobre la participación de los involucrados.

ANTECEDENTES DE UN ASESINATO EN EL DISTRITO

Por otro laso, el caso ocurre semanas después del asesinato de un joven venezolano de 22 años en El Agustino, identificado como Deni Javier Díaz Méndez, quién fue atacado a balazos luego de que, presuntamente, intentara escapar de sus agresores y buscar refugio en viviendas de la zona.