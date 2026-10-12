Panamericana Sur: Atacan a balazos bus de "Los Pachacaminos" en Lurín

Un nuevo atentado contra un bus de transporte público ocurrió esta mañana. Esta vez, el ataque se dirigió contra el bus de la línea de transporte conocida como “Los Pachacaminos”. El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 a.m. y 7:00 a.m., en el puente peatonal VIDU en la Panamericana Sur.

Según la información preliminar, un sujeto en moto con dirección de sur a norte, esperó a que el vehículo se detuviera para desembarcar a los pasajeros, en ese momento empezó a atacar. Afortunadamente, el chofer terminó ileso, sin embargo, una persona terminó herida porque una de las balas le rozó en la nuca, por lo que fue llevada a una clínica para su atención.

CRECE TEMOR POR ATAQUES AL TRANSPORTE PÚBLICO

Este hecho ha generado gran preocupación de las personas que transitan la zona y que utilizan esta línea de transporte para trasladarse. Otro detalle que ha llamado la atención en este ataque, es que los extorsionadores estarían cambiando su modo de ataque, pues en lugar de enviar mensajes amenazantes antes de atacar, ahora simplemente disparan a quemarropa contra el chofer de la unidad.

Cabe destacar que los ataques al transporte se están agudizando, pues solo en pocas horas se han reportado varios ataques a diferentes empresas de transporte urbano. Por otro lado, no se tiene un comunicado oficial de que la empresa de transporte haya suspendido sus actividades, pero después de este hecho no se ha visto a esta empresa transitar por su ruta.