Deportista denuncia agresión de sujeto en scooter mientras entrenaba en Miraflores

Valeria Martínez denunció haber sido agredida por un sujeto que se desplazaba en un scooter mientras ella corría por el malecón de Miraflores, alrededor de las 5:30 a. m. Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el hombre se acercó, la golpeó en el costado derecho y luego se alejó del lugar.

La deportista contó que el ataque ocurrió cuando se preparaba para una competencia y que, tras la agresión, intentó fotografiar al sujeto para facilitar su identificación. Según su testimonio, el hombre habría regresado sobre su recorrido antes de atacarla y, posteriormente, le lanzó un beso al aire mientras se retiraba.

DENUNCIA

Martínez acudió a la comisaría de Miraflores para presentar la denuncia y pidió que el caso no quede impune. Además, señaló que decidió hacer pública su experiencia para alentar a otras personas que hayan atravesado situaciones similares a denunciar.

La Municipalidad de Miraflores viene colaborando con la revisión de las imágenes de vigilancia para identificar al presunto agresor. Según indicó la víctima, la Policía le informó que trabaja en coordinación con el municipio para avanzar con las diligencias. El Ministerio de la Mujer también se comunicó con ella para ofrecerle apoyo.