Cusco: incendio forestal arrasa más de 600 hectáreas de pastizales

Un incendio forestal que se prolonga por tercer día consecutivo en la provincia de Calca, en Cusco, ha consumido más de 600 hectáreas de terrenos de cultivo, flora y fauna, según informó nuestro corresponsal desde la zona afectada. Las llamas avanzan por los sectores de Rayampata, Chabaja y Muyupay, donde también se han reportado daños en viviendas y parcelas agrícolas, dejando a varias familias en una situación vulnerable.

Aunque las autoridades locales consideran que el fuego estaría perdiendo intensidad, todavía existen puntos calientes que podrían reactivarse durante las horas de mayor temperatura. Según explicó el burgomaestre, los vientos que se presentan desde el mediodía pueden avivar las llamas y extenderlas hacia otros sectores. Ante esta situación, el alcalde señaló que permanecieron hasta la madrugada atendiendo a las familias afectadas y lamentó las pérdidas ocasionadas por la emergencia.

El incendio también ha dañado parcialmente un antiguo canal de origen incaico que atraviesa el cerro desde Huamanchoque y que, de acuerdo con la autoridad edil, es utilizado para conducir agua hacia terrenos agrícolas. Esta infraestructura resulta importante para el riego de los cultivos de la zona, por lo que los daños podrían agravar las dificultades de los agricultores. El alcalde pidió apoyo de las autoridades nacionales y cuestionó la falta de una respuesta inmediata del Ejecutivo frente a la magnitud de la emergencia.

ALERTA EN VARIAS REGIONES

En el ámbito nacional, información oficial del 12 de octubre reportó entre 33 y 34 alertas de incendios forestales, una cifra inferior a las 58 registradas el día anterior. Sin embargo, continuaban identificándose focos de fuego en distintas regiones: siete en Cusco, seis en Apurímac, seis en Puno y cinco en Ayacucho, además de una emergencia reportada en Lima. En algunas zonas, los propios pobladores han participado en las labores para contener las llamas mediante la construcción de cortafuegos y otras acciones de emergencia.