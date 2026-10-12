Papa León XIV: ¿podrá continuar con sus viajes tras la cirugía pulmonar?

El papa León XIV será intervenido este martes tras la detección de un nódulo pulmonar en medio de su anunciada gira por Sudamérica entre los que destaca Perú. La noticia ha generado preocupación por su estado de salud y también preguntas sobre la gravedad de esta lesión, el procedimiento al que será sometido y cuánto tiempo necesitará para recuperarse.

Para el neumólogo del Hospital Almenara, doctor Octavio Cubas, un nódulo pulmonar es un tejido que puede visualizarse mediante una radiografía porque el pulmón está compuesto principalmente por aire. “Cada vez que un tejido empieza a crecer anormalmente dentro del pulmón, es visualizable como un nódulo”, explicó Cubas.

Su aparición puede estar relacionada con distintas condiciones y, en algunos casos, con lesiones o cicatrices producidas por enfermedades anteriores. Por ello, la evaluación depende de factores como la edad, los antecedentes y las características que presenta la lesión.

El especialista explicó que existen nódulos de diferentes formas y tamaños, algunos con bordes definidos y otros con características que requieren una evaluación más detallada. También señaló que un nódulo pulmonar puede corresponder a una lesión benigna, aunque en determinados casos puede estar relacionado con una neoplasia o incluso con una metástasis proveniente de otro órgano. En el caso del Papa, según lo descrito, se trataría de una lesión única, localizada y detectada de manera temprana, por lo que será el análisis del tejido extraído durante la intervención el que permita establecer su naturaleza.

Respecto a la cirugía, Cubas explicó que, por las características de la lesión, probablemente se utilizará una videotoracoscopía, una técnica mínimamente invasiva que permite ingresar al tórax mediante pequeñas incisiones para retirar el nódulo y una porción de tejido pulmonar sano. “En estos casos que son un nódulo único, temprano y bien localizado, entonces se opta por una videotoracoscopía”, señaló. Esta intervención también permite observar el interior del tórax y evaluar el estado de los ganglios.

¿CUÁNTO DURARÁ SU RECUPERACIÓN?

La recuperación dependerá de las condiciones generales del paciente y de la existencia de enfermedades pulmonares previas. En el escenario descrito por el especialista, el tiempo de recuperación podría estar entre cinco y siete días, debido a que se trata de una cirugía mínimamente invasiva y no implicaría una afectación importante de la función pulmonar. “A él le va a extraer un pedacito de pulmón en una cirugía mínimamente invasiva que no va a entrañar una repercusión sobre su función pulmonar”, explicó Cubas.

La edad del pontífice, de 71 años, tampoco determinaría por sí sola su capacidad para retomar sus actividades. El neumólogo señaló que, según las características descritas, León XIV tendría una buena condición física y que el diagnóstico definitivo se conocerá después del análisis de la pieza quirúrgica. Además, destacó la importancia de los chequeos periódicos porque estas lesiones pueden no generar síntomas. “Los nódulos no dan síntomas. Entonces, como no dan síntomas, lo recomendable es que una persona mayor de 40 años empiece sus chequeos periódicos”, afirmó. Sobre una eventual visita del Papa a zonas de altura en el Perú, el especialista concluyó que “no debe implicar ningún riesgo”.