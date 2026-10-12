Hallan explosivos y carta dirigida a Keiko Fujimori en exteriores del penal de Ancón II

Un paquete con explosivos y una carta anónima dirigida a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, fueron hallados en los exteriores del penal de Ancón. La misiva advierte sobre presuntas actividades criminales que continuarían siendo coordinadas desde el interior del establecimiento penitenciario.

En el mensaje se menciona a un interno conocido como alias “Jorobado” o “Yojairo Lugarteniente del Monstruo”, a quien se acusa de seguir ordenando asesinatos desde prisión. Además, se solicita el traslado de los internos involucrados a la Base Naval, en medio de las denuncias por extorsiones y otros delitos.

El hallazgo se produce luego de que las autoridades revelaran la presunta existencia de una organización criminal denominada “La Confederación”, que habría operado dentro del penal de Ancón I mediante más de 30 celulares ocultos en los techos de un espacio común.

INICIAN INVESTIGACIONES

La Policía inició el análisis de los equipos incautados para determinar qué información contienen y establecer posibles responsabilidades. Como parte de las diligencias, también se realizó un nuevo operativo en el pabellón 2 de Ancón I, donde se encuentra recluido Yojairo Arancibia Sevillano, señalado como antiguo integrante del brazo armado de Erick Moreno Hernández.