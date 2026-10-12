¿Comisión de Ética podría investigar a Iber Maraví por enfrentamiento con ministro Astudillo?

El senador Iber Maraví, de Juntos por el Perú, protagonizó un tenso enfrentamiento verbal con el ministro del Interior, César Astudillo, que generó cuestionamientos desde distintos sectores políticos. Tras el incidente, Maraví negó haber cometido una falta y afirmó estar dispuesto a que se investigue lo ocurrido.

El senador Daniel Barragán, de Obras, consideró que el altercado debe ser evaluado por una posible infracción ética, especialmente por los insultos y el intento de llegar a las manos. En ese sentido, señaló que la Comisión de Ética podría analizar el caso para determinar si corresponde aplicar una sanción.

Por su parte, Maraví sostuvo que las pruebas están a su favor y cuestionó la conducta del ministro. Además, anunció que Astudillo será censurado y lo calificó de incapaz de controlar sus emociones.

CUESTIONAMIENTOS

Desde Fuerza Popular, la diputada Cecilia Chacón recordó los cuestionamientos que han rodeado a Maraví por hechos ocurridos décadas atrás y criticó su enfrentamiento con el titular del Interior. Asimismo, la Comisión de Ética podría iniciar acciones de oficio o esperar la presentación de una denuncia para evaluar el caso.