Padres respaldan expulsión de escolares por faltas graves

Padres de familia expresaron su respaldo a las medidas anunciadas por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y el ministro de Educación, José Antonio Chang, para sancionar las faltas graves y muy graves en las instituciones educativas, entre ellas el bullying, la violencia sexual y la extorsión.

DISPOSICIONES ANUNCIADAS

Entre las disposiciones anunciadas figura el retorno de la nota de conducta, que se calificará de 0 a 20, con 11 como puntaje mínimo aprobatorio. Además, las faltas se clasificarán según su gravedad e incluirán daños a la propiedad escolar, agresiones físicas o psicológicas, consumo de sustancias prohibidas, acoso escolar, robos, discriminación y cobro de cupos.

El exministro de Educación Óscar Becerra sostuvo que la medida busca restablecer la autoridad en las escuelas y reforzar el papel de las familias en la formación de los estudiantes. Asimismo, consideró que las sanciones deben aplicarse de manera proporcional a la falta cometida y que su implementación permitirá identificar aspectos que podrían mejorarse.

Por su parte, el especialista en Educación Guillermo Molinari advirtió que la separación definitiva de un estudiante debe contemplar mecanismos que garanticen la continuidad de sus estudios. En ese sentido, señaló que las instituciones que reciban a los alumnos deben contar con profesionales y equipos adecuados para atender sus necesidades.