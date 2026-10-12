‘Los Injertos del Rímac’: caen presuntos implicados en crimen de excongresista Óscar Medelius

La Policía Nacional del Perú capturó a cuatro presuntos integrantes de ‘Los Injertos del Rímac’, organización criminal investigada por su presunta vinculación con el asesinato del excongresista Óscar Medelius, ocurrido en febrero de 2025. Los detalles del operativo fueron presentados durante una conferencia de prensa en la que participaron representantes de la Policía y autoridades del Ejecutivo.

El coronel Carlos Guevara informó que las detenciones fueron resultado de una investigación que recopiló interrogatorios, registros fílmicos, material audiovisual y declaraciones de colaboradores eficaces y testigos protegidos. Con la participación del Ministerio Público, agentes de unidades especializadas ejecutaron allanamientos y detenciones para intervenir a los presuntos integrantes de la estructura criminal, que habría recurrido a sicarios a bordo de una motocicleta para cometer el homicidio.

Según la información proporcionada por la Policía, la presunta organización estaría encabezada por un sujeto identificado como José Arcancho y contaría con coordinadores y ejecutores operativos. Entre los investigados figura un hombre conocido con el alias de ‘Chato’, quien permanecería recluido en el penal Castro Castro. Otros sospechosos fueron ubicados en Ocucaje, región Ica, donde presuntamente participaban en la planificación de otro hecho ilícito que también es materia de investigación.

CONTINÚAN LAS DILIGENCIAS

Las autoridades continúan con las diligencias para establecer el grado de participación de cada detenido y determinar las posibles responsabilidades penales. Las pesquisas también buscan esclarecer el presunto uso de intermediarios para obtener información relacionada con concesiones. La Policía prevé brindar mayores detalles sobre la estructura de la organización y las evidencias recopiladas durante las intervenciones.