Comas: delincuentes armados asaltan a escolares cuando salían de colegio

La delincuencia continúa generando preocupación en el distrito de Comas. Esta vez, tres robos consecutivos fueron registrados por cámaras de videovigilancia en las zonas de La Pascana y Túpac Amaru. Según las imágenes, un sujeto que se desplazaba en una motocicleta descendió armado para interceptar a tres escolares que caminaban por la vía pública y arrebatarle el celular a una de ellas antes de escapar.

Segundos después, el mismo delincuente habría identificado a otra víctima, una mujer que transitaba por el sector. El sujeto volvió a amenazarla con un arma, le quitó su teléfono y huyó en el mismo vehículo. De acuerdo con el reporte periodístico, minutos antes también se había registrado otro asalto en la zona de Túpac Amaru, lo que evidencia la rapidez con la que actuaron los presuntos delincuentes.

Los constantes robos han generado temor entre los residentes, quienes aseguran que ahora tienen miedo de dejar que sus hijos vayan solos al colegio. Una vecina contó que debe acompañar a su hijo adolescente de 15 años por temor a que sea víctima de la delincuencia. Además, señaló que los asaltantes aprovecharían que los escolares llevan mochilas y celulares para convertirlos en blanco de sus ataques.

VECINOS EXIGEN SEGURIDAD

Aunque en el sector existe una tranquera instalada como medida de seguridad, los vecinos indicaron que esta permanece abierta durante el día para permitir el tránsito vehicular y se cierra recién a las siete de la noche. Esta situación, según los residentes, habría sido aprovechada por los asaltantes. Ante la reiteración de estos hechos, demandaron mayor presencia de la Policía Nacional y del serenazgo para reforzar la seguridad y prevenir nuevos ataques.