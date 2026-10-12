Puerto de Corío busca impulsar el comercio en el sur del Perú

El megaproyecto del terminal portuario de Corío, en Arequipa, busca convertirse en una nueva alternativa logística para impulsar el comercio en el sur del Perú y fortalecer la conexión con los mercados internacionales. Por su ubicación estratégica y dimensiones, la iniciativa ha despertado el interés de inversionistas de Estados Unidos, China y países europeos, que ven en este proyecto una oportunidad para ampliar las operaciones comerciales en la región.

La inversión estimada para la infraestructura estrictamente portuaria supera los 844 millones de dólares y el desarrollo contempla tres etapas. Sin embargo, sus promotores sostienen que el alcance del proyecto va más allá de la construcción de un puerto, pues comprende una propuesta de ciudad portuaria en un ámbito referencial de más de 34 mil hectáreas. En esta zona podrían instalarse plataformas logísticas, centros de distribución, almacenes, parques industriales y actividades de transformación, además de infraestructura vial, ferroviaria y servicios básicos.

Corío también formaría parte de un corredor económico y logístico que integraría a los puertos de Matarani, Ilo y Marcona, con la posibilidad de incorporar otros puntos estratégicos del sur. Esta articulación permitiría fortalecer el transporte de mercancías y aprovechar la conexión con la carretera Interoceánica, que facilita el intercambio comercial con otras zonas del país y mercados de la región. El interés internacional, según los representantes del proyecto, responde precisamente a su ubicación y potencial para el comercio exterior.

MÁS DE 50 MIL PUESTOS DE TRABAJO

De acuerdo con las proyecciones del Gobierno Regional de Arequipa, la ejecución del megaproyecto podría generar más de 50 mil puestos de trabajo directos y alrededor de 150 mil empleos indirectos. La iniciativa apunta a dinamizar la economía regional, atraer nuevas inversiones y promover el desarrollo de actividades industriales y de servicios. No obstante, su impacto dependerá del avance de las etapas previstas y de la implementación de la infraestructura necesaria para consolidar el futuro terminal portuario.