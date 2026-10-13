San Juan de Miraflores: hombre lanza las llaves de su camioneta y frustra asalto armado

Un hombre logró evitar el robo de su camioneta tras lanzar las llaves al interior de la unidad durante un asalto armado en el distrito de San Juan de Miraflores. El hecho ocurrió cuando la víctima y su esposa llegaban a la panadería de su propiedad y estaban a punto de descender del vehículo.

Según las imágenes de las cámaras de seguridad, una miniván blanca llegó al lugar y de ella descendieron dos sujetos armados, quienes interceptaron a la pareja. Mientras la mujer logró escapar hacia un parque cercano, los delincuentes golpearon y amenazaron al conductor para obligarlo a entregar la camioneta.

DISPAROS AL AIRE

En medio del ataque, el hombre lanzó las llaves dentro del vehículo. Los sujetos subieron a la unidad e intentaron encontrarla, pero al no conseguirlo, abandonaron su objetivo. Durante su huida, uno de ellos realizó varios disparos al aire, mientras vecinos de una losa deportiva cercana se acercaban tras escuchar los gritos.

La víctima señaló que esta sería la segunda vez que intentan robarle la camioneta, la cual utiliza como herramienta de trabajo para transportar mercadería y realizar las compras de su panadería. Por temor a posibles represalias, prefirió no brindar declaraciones públicas. El propietario presentó la denuncia en la comisaría del distrito.