Fieles en Las Nazarenas oran por la recuperación del papa León XIV

La cirugía del papa León XIV para extirparle un nódulo pulmonar concluyó satisfactoriamente, según informó la oficina de prensa de la Santa Sede. Tras la intervención, el pontífice regresó a su habitación en el hospital Gemelli, mientras se esperaba que se brindaran mayores detalles sobre su estado de salud.

FIELES ORAN

En el Cercado de Lima, los fieles que acudieron al santuario de Las Nazarenas para participar en las misas en honor al Señor de los Milagros también elevaron sus oraciones por la pronta recuperación del Santo Padre.

Los devotos expresaron sus deseos de que el pontífice se recupere favorablemente y pueda cumplir con su visita al Perú, prevista para el próximo 11 de noviembre. Asimismo, pidieron que su llegada al país se concrete para recibir su bendición.

Durante las actividades religiosas de octubre, el santuario recibe a numerosos fieles y cuenta con la presencia de efectivos de las Fuerzas Armadas, la banda de la Policía Nacional, personal de seguridad, bomberos y una ambulancia para atender cualquier eventualidad.