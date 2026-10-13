San Juan de Miraflores: delincuente arrastra a estudiante para robarle sus pertenencias

Una estudiante fue víctima de un violento asalto cuando regresaba de su centro educativo en la calle Joaquín Bernal, en el distrito de San Juan de Miraflores. El delincuente la atacó y la arrastró por la acera para arrebatarle sus pertenencias.

El sujeto descendió de una motocicleta blanca y azul y habría seguido a la menor durante varios metros antes de atacarla. Pese a que vecinos y transeúntes intentaron auxiliarla, el asaltante logró escapar a bordo del vehículo.

ASALTOS FRECUENTES

Los residentes de la zona señalaron que los robos contra estudiantes serían frecuentes, debido a que los delincuentes buscan sustraer objetos de valor, como celulares, tabletas y computadoras portátiles que llevan en sus mochilas.

Ante esta situación, los vecinos exigieron mayor presencia policial y patrullaje en los alrededores de los centros educativos, así como vigilancia en los pasajes cercanos, donde también se reportarían constantes asaltos.