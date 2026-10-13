Hoy se realiza Simulacro Nacional Multipeligro

El tercer Simulacro Nacional Multipeligro del año se realizará hoy a las 8:00 p. m., con el objetivo de fortalecer la preparación de la ciudadanía ante posibles emergencias. Durante una entrevista desde Huaraz, el presidente del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, destacó la importancia de participar en este ejercicio, considerando que el país está expuesto a sismos, deslizamientos, lluvias intensas y huaicos. Asimismo, recordó que las emergencias pueden ocurrir en cualquier momento, por lo que es fundamental conocer cómo actuar.

Respecto a Lima, Tavera señaló que las viviendas antiguas, las construcciones informales y los inmuebles ubicados cerca de ríos y quebradas pueden presentar una mayor vulnerabilidad ante un movimiento sísmico. Explicó que los daños ocasionados por un terremoto no dependen únicamente de la magnitud del evento, sino también de las características del suelo y de la calidad de las edificaciones. Por ello, recomendó prestar atención a las condiciones de las viviendas y reforzar las medidas de prevención.

El titular del IGP también indicó que las zonas costeras del país concentran una importante actividad sísmica y requieren especial preparación ante la posibilidad de terremotos de gran magnitud. Según explicó, aproximadamente el 70 % de los sismos ocurre en la región costera, por lo que es necesario que las autoridades y la población conozcan los riesgos de cada localidad. La prevención y la adecuada construcción de viviendas son factores fundamentales para reducir las consecuencias de estos eventos.

SOBRE SISMO EN PANAMÁ

Finalmente, Tavera se refirió al sismo ocurrido en Panamá y explicó que, según la información presentada en la entrevista, estuvo relacionado con la reactivación de una falla tectónica y tuvo una profundidad aproximada de 10 kilómetros. Este tipo de movimientos superficiales puede generar fuertes sacudidas y daños en las estructuras vulnerables. En ese contexto, el especialista reiteró que los simulacros permiten identificar rutas de evacuación, establecer puntos de encuentro y fomentar una cultura de prevención frente a los desastres naturales.