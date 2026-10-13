Capturan a presunto implicado en asesinato de estudiante de Psicología en San Juan de Lurigancho

Un hombre señalado como presunto responsable de la muerte de una estudiante de Psicología fue detenido en San Juan de Lurigancho. La joven habría sido atacada con un arma blanca durante un intento de robo, hecho que terminó con su vida y generó indignación entre sus familiares y vecinos.

Desde los exteriores de la dependencia policial donde permanece el intervenido, la hermana de la víctima pidió que el caso no quede impune y que las autoridades judiciales impongan la máxima sanción. La mujer expresó su dolor por la pérdida y reiteró que su familia busca justicia.

Familia denuncia que el detenido tendría más de 14 denuncias

Durante la transmisión, los familiares señalaron que el detenido habría reconocido su participación en el crimen, según la información proporcionada en el reporte. También indicaron que el hombre tendría más de 14 denuncias y mencionaron presuntos antecedentes por intentos de homicidio, entre ellos un caso que involucraría a su actual pareja.

Las cámaras de seguridad habrían registrado la huida de los presuntos implicados a bordo de una motocicleta, en la que el detenido habría viajado junto a otra persona. Mientras continúan las diligencias, familiares y vecinos solicitaron que el caso sea investigado y que el Poder Judicial determine las responsabilidades correspondientes.