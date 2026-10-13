Gremios empresariales afectados por la criminalidad exigen aprobación de facultades

Representantes de diversos sectores empresariales y emprendedores del país solicitaron la aprobación de medidas para combatir la criminalidad y atender los problemas económicos que afectan a las micro y pequeñas empresas. Durante una sesión parlamentaria, señalaron que las extorsiones y el cobro de cupos perjudican sus actividades y ponen en riesgo la seguridad de los trabajadores.

Javier Vargas, representante del sector gastronómico, sostuvo que la extorsión se ha convertido en una situación cotidiana para los negocios. Por su parte, Andrés Choy, representante de la Asociación de Bodegueros, afirmó que su sector ha sido uno de los más afectados por estos delitos y pidió a los congresistas impulsar una ley que contribuya a combatir la delincuencia.

Asimismo, Rebeca Antesana, representante del gremio de belleza, indicó que muchas mypes pagan cupos de manera permanente. También solicitó una reforma tributaria que permita a los aproximadamente 40 mil emprendedores de su sector crecer y desarrollar sus negocios.

El sector gastronómico, además, planteó mejoras tributarias similares a la reducción del IGV al 8 % aprobada por un Congreso anterior. Sin embargo, la incorporación de estas propuestas abrió nuevamente el debate sobre la posibilidad de que el Senado incluya temas que fueron descartados por la Cámara de Diputados.

REACCIONES

Al respecto, el senador de Fuerza Popular Alejandro Aguinaga sostuvo que la cámara revisora puede incorporar asuntos excluidos durante el debate en la cámara baja. En contraste, la senadora de Ahora Nación Ruth Luque cuestionó esta posibilidad y afirmó que añadir textos que no fueron debatidos previamente desnaturalizaría el proceso legislativo y representaría una falta de respeto a la Cámara de Diputados.