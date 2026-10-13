Defensoría del Pueblo: el 90 % de los casos de acoso atendidos corresponde a mujeres

El acoso en espacios públicos y laborales continúa siendo una problemática que afecta principalmente a las mujeres en el Perú. Según información presentada por la Defensoría del Pueblo, durante 2025 se registraron 526 casos atendidos a través de los Centros Emergencia Mujer, mientras que las víctimas siguen enfrentando situaciones de hostigamiento en calles, parques y unidades de transporte público.

Jessica Yabar, vocera de la Defensoría del Pueblo, indicó que aproximadamente el 90 % de los casos corresponde a mujeres. Asimismo, señaló que la institución realiza labores de supervisión y seguimiento para conocer cómo avanzan estos casos y verificar la atención brindada a las víctimas.

Una ciudadana relató una experiencia de acoso en el transporte público, cuando un hombre comenzó a acercarse demasiado a ella mientras viajaba en un vehículo lleno de pasajeros. Su madre advirtió lo que ocurría e intervino para protegerla, mientras otros usuarios también reaccionaron ante la situación.

CASOS EN DISTRITOS

De acuerdo con los datos mencionados durante el informe, Lima Metropolitana concentra el mayor número de casos de acoso callejero y laboral, seguida de Arequipa, La Libertad, Cusco y Áncash.

Ante esta problemática, la Defensoría del Pueblo exhortó a las víctimas a denunciar estos hechos ante las comisarías y los Centros Emergencia Mujer, a fin de recibir orientación y acceder a los mecanismos de protección correspondientes.