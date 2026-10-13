Los Olivos: dictan prisión preventiva contra tres investigados por muerte de chofer

Dictan 18 meses de prisión preventiva contra tres investigados por la muerte de un conductor cuyo vehículo fue incendiado.

La Primera Fiscalía Penal Corporativa de Los Olivos consiguió que se dicten 18 meses de prisión preventiva contra tres sujetos investigados por el ataque que provocó la muerte de José Herrera, conductor de transporte informal, cuya miniván fue incendiada el pasado 28 de septiembre en el paradero Primera de Pro.

Según la investigación fiscal, la víctima descansaba dentro de su vehículo cuando llegaron presuntos extorsionadores para exigirle el pago de cupos. Los sujetos habrían roto las lunas de la unidad, rociado gasolina y provocado el incendio, sin que el conductor lograra escapar.

Los investigados fueron identificados como Cristopher La Rosa Cruz, José Deza Castro y Eder Monsalve Carlys, quienes son investigados por los presuntos delitos de extorsión con subsecuente de muerte y banda criminal, además de su supuesta vinculación con la organización denominada "Los Mexicanos".

TESIS FISCAL

De acuerdo con la tesis fiscal, cada uno habría cumplido una función en el ataque: uno habría trasladado a los presuntos integrantes de la banda, otro habría roto las ventanas del vehículo y el tercero habría arrojado el combustible y provocado el incendio. Para sustentar el pedido de prisión preventiva, el Ministerio Público presentó actas policiales, declaraciones y evidencias obtenidas de teléfonos celulares, entre otros elementos.