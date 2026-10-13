Personal de Palacio participa de Simulacro Multipeligro

El tercer Simulacro Nacional Multipeligro 2026 se desarrolló en la Plaza de Armas de Lima con la participación de trabajadores y asesores de Palacio de Gobierno, además de ciudadanos y representantes de Defensa Civil. El ejercicio tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de preparación y respuesta ante posibles emergencias y fenómenos naturales. En la capital, la simulación estuvo centrada en un sismo de magnitud 8.8.

Durante la cobertura desde el lugar, se informó que los trabajadores y asesores salieron de Palacio de Gobierno para participar en la actividad. Sin embargo, no se observó la presencia de la presidenta Keiko Fujimori ni de ministros, cuya participación se esperaba como parte del ejercicio. La ausencia de autoridades fue uno de los aspectos destacados durante el reporte periodístico.

El simulacro tuvo características regionales, debido a que los riesgos varían según la zona del país. Mientras en Lima se planteó un escenario de movimiento sísmico, en otras regiones se consideran amenazas como lluvias y otros fenómenos meteorológicos. En la Plaza de Armas también se observó la presencia de representantes de Defensa Civil y la instalación de un puesto de comando para apoyar el desarrollo de la actividad.

BALANCE DE DEFENSA CIVIL

No obstante, el despliegue observado fue menor al que se esperaba inicialmente, según el reporte desde Palacio de Gobierno. La mayor parte de las acciones se habría concentrado en el interior del recinto, específicamente en el Patio de Honor. Tras el ejercicio, se esperaba conocer el balance de Defensa Civil y de las demás instituciones involucradas para evaluar la participación y los resultados de esta jornada preventiva.