Ratifican nueve meses de detención de Nadeska Widausky con fines de extradición a Bélgica

La justicia peruana ratificó los nueve meses de detención con fines de extradición de Nadeska Widausky, quien permanece recluida en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos. La decisión fue respaldada por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos contra la Trata de Personas, mientras se espera que las autoridades de Bélgica formalicen el pedido para trasladarla y someterla a sus tribunales. El plazo de detención se extiende hasta el 25 de febrero de 2027, según el reporte periodístico.

Widausky fue detenida el pasado 26 de mayo por agentes de Interpol Lima, luego de que se activara una alerta roja internacional emitida a solicitud de la justicia belga. En ese país es requerida por presuntos delitos de trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenaza. Tras su captura, el Poder Judicial peruano ordenó nueve meses de detención con fines de extradición, medida que fue apelada por su defensa con el objetivo de recuperar su libertad.

De acuerdo con las investigaciones, la exmodelo habría captado a jóvenes de la Amazonía peruana, principalmente de las regiones de San Martín y Tarapoto, ofreciéndoles supuestas oportunidades laborales en Europa. Sin embargo, las víctimas habrían terminado en situaciones de explotación sexual y, presuntamente, eran obligadas a ejercer la prostitución y entregar parte de sus ganancias. Estas acusaciones forman parte de la investigación en Bélgica y deberán ser esclarecidas ante las autoridades judiciales correspondientes.

ARGUMENTO DE LA SALA PENAL

La sala penal consideró que la detención resulta idónea, racional y proporcional para garantizar que la investigada no evada el proceso de extradición, tomando en cuenta la gravedad de los cargos. Por su parte, Widausky ha rechazado las acusaciones y sostiene que se trata de una denuncia falsa. Su defensa afirmó que afrontará el proceso judicial, mientras las autoridades peruanas esperan que Bélgica presente formalmente la solicitud para definir su eventual traslado.