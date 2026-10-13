SJL: usan arma con silenciador para balear a conductor

Un nuevo ataque armado contra el transporte público se registró en San Juan de Lurigancho, donde un sujeto que llevaba una mochila disparó contra un colectivo de la empresa conocida como “Los Pitufos”, que opera en las zonas altas del distrito. Según las imágenes de las cámaras de seguridad, el atacante se acercó al lado del copiloto y realizó tres disparos, presuntamente con un arma provista de silenciador, antes de escapar por una calle aledaña.

Como consecuencia del ataque, el conductor de la unidad y uno de los pasajeros resultaron heridos. Ambos fueron trasladados en un patrullero municipal al establecimiento de salud más cercano. De acuerdo con la información preliminar difundida durante el reporte periodístico, su estado era delicado. Las autoridades vienen recabando información para esclarecer las circunstancias del atentado e identificar al responsable.

Este hecho no sería el primer ataque contra las unidades de esta empresa. El pasado 4 de septiembre, alrededor de las 10:30 de la noche, sujetos armados dispararon más de diez veces contra otro vehículo de la misma línea. En aquella ocasión no se reportaron pasajeros ni conductores heridos; sin embargo, los atacantes habrían dejado una nota extorsiva en la que exigían a los dirigentes comunicarse con la organización criminal conocida como “Los Chuquis de Bayóvar”.

PAGO DE CUPOS

Según la información policial citada en el reporte, las unidades ya estarían realizando pagos diarios como parte de las exigencias extorsivas. El nuevo atentado vuelve a poner en evidencia la situación de inseguridad que afrontan los transportistas en San Juan de Lurigancho. La Policía Nacional investiga el caso y se espera que las diligencias permitan determinar si el ataque está relacionado con las amenazas previas contra la empresa.