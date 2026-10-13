Cirujano oncólogo explica el estado de salud del papa León XIV tras extirpación de tumor maligno

El Vaticano confirmó la extirpación de un tumor maligno en el lóbulo inferior derecho del pulmón del papa León XIV. Ante esta noticia, el cirujano oncólogo Alberto de la Guerra, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), explicó que se trataría de un adenocarcinoma, uno de los tipos más comunes de cáncer de pulmón. El especialista indicó que el diagnóstico fue confirmado durante la operación y que se procedió a retirar el lóbulo afectado junto con los ganglios correspondientes.

De acuerdo con el médico, el tumor habría sido detectado en estadio clínico uno, con un tamaño menor de tres centímetros. En estos casos, cuando la enfermedad se identifica de manera temprana, las posibilidades de curación pueden ser elevadas. El oncólogo señaló que el pronóstico dependerá de las características del tumor y de la evolución del paciente, aunque destacó que el diagnóstico en una etapa inicial representa un factor favorable.

Respecto a las posibles consecuencias de la intervención en la capacidad respiratoria del pontífice, De la Guerra explicó que, antes de retirar un lóbulo pulmonar, los especialistas realizan evaluaciones cardiológicas, anestesiológicas y neumológicas para determinar si el paciente puede tolerar la cirugía. Estas pruebas permiten valorar la función respiratoria y reducir los riesgos asociados al procedimiento. Por ello, las posibles secuelas dependerán de las condiciones clínicas previas y de la evolución posterior a la operación.

TIEMPO DE RECUPERACIÓN

Sobre el tiempo de recuperación, el especialista indicó que, si la cirugía fue mínimamente invasiva, como señala el comunicado citado durante el reporte, el alta hospitalaria podría producirse entre tres y cinco días después de la intervención. Sin embargo, la recuperación completa para retomar sus actividades habituales podría tomar entre 15 días y un mes. La evolución del papa León XIV será determinante para establecer si podrá cumplir con sus compromisos próximos, incluida su eventual visita al Perú, prevista para noviembre.