Mochilas de emergencia se venden desde S/30 en el Centro de Lima

Ante el riesgo de un sismo de gran magnitud u otra situación de desastre, contar con una mochila de emergencia puede ayudar a las familias a afrontar las primeras horas de una crisis. En el Centro de Lima, estos implementos se ofrecen a precios que van desde los S/30, según el tamaño, la calidad y los artículos incluidos.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

Entre los productos disponibles en el mercado se encuentran mochilas de distintos tamaños, con precios de S/30, S/50 y S/60. Algunos modelos incluyen artículos básicos como guantes, alcohol, gasas, curitas y linternas, elementos que pueden ser útiles ante cortes de energía eléctrica o lesiones leves.

Otra alternativa es adquirir un botiquín de primeros auxilios, cuyos precios adicionales oscilan entre S/15 y S/20, de acuerdo con lo señalado por los comerciantes. Estos pueden incluir alcohol, algodón, tijeras, agua oxigenada, curitas y guantes.

Los especialistas recomiendan adaptar el contenido de la mochila a las necesidades de cada familia, considerando la presencia de niños, adultos mayores y mascotas. También es importante incorporar alimentos y artículos básicos que permitan afrontar una emergencia.

Finalmente, comerciantes del jirón Emancipación, en el Centro de Lima, señalaron que la demanda de estos productos ha aumentado aproximadamente en un 80 % en los últimos días. La variedad de diseños y precios permite a los ciudadanos elegir los implementos que mejor se ajusten a sus necesidades y presupuesto.