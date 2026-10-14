Panaderos alertan que precio del azúcar subió más del 30 % y solicitan medidas al Gobierno

La Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (ASPAN) alertó sobre el incremento del precio del azúcar y pidió al Gobierno adoptar medidas para evitar mayores efectos en el sector. Según su presidente, Pío Pantoja, el costo de un saco pasó de aproximadamente S/ 110 a S/ 170 desde agosto.

El representante señaló que el alza supera el 30 % y expresó su preocupación por la evolución del precio durante los próximos meses, especialmente ante la campaña de producción de panetones. También advirtió sobre el incremento de otros productos, como frutas y verduras, cuyos precios —afirmó— han registrado aumentos superiores al 100 % en algunos casos.

CARTA AL MINISTRO DE AGRICULTURA

Pantoja indicó que el gremio envió una carta al ministro de Agricultura para solicitar una reunión y evaluar alternativas frente a esta situación. Entre las propuestas planteadas figura facilitar la importación de azúcar del extranjero para contribuir a regular su precio. Sin embargo, aseguró que recibieron como respuesta que la medida no estaría dentro de las facultades de dicha cartera.

Respecto a un posible incremento del precio del pan, el dirigente no anunció una subida, pero aseguró que las panaderías cuentan con existencias suficientes para atender la demanda. Asimismo, indicó que el sector, integrado por unas 23 000 panaderías, solicitó ser considerado en el plan de emergencia para garantizar el abastecimiento de este alimento ante eventuales contingencias relacionadas con el fenómeno El Niño.