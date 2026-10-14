Papa León XIV mantiene su intención de visitar Perú en noviembre, según vocero del Vaticano

El papa León XIV mantiene su deseo de realizar una gira apostólica por Uruguay, Argentina y Perú a principios de noviembre, pese a la reciente intervención quirúrgica a la que fue sometido. Así lo informó este miércoles 14 de octubre Matteo Bruni, director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Bruni señaló que el pontífice mantiene su intención de realizar el viaje, aunque aclaró que esto no constituye una confirmación definitiva. La decisión dependerá de su evolución y recuperación en las próximas semanas.

VIAJE EN EVALUACIÓN

Por el momento, la posible visita del papa al Perú permanece sujeta a la evaluación de su estado de salud y a las recomendaciones de su equipo médico.