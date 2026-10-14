Los retos del nuevo alcalde de Jesús María: seguridad, la principal demanda vecinal

Los vecinos de Jesús María piden al virtual alcalde electo, Luiz Carlos Reátegui, atender los problemas de inseguridad ciudadana, limpieza pública y deterioro de la infraestructura urbana. Los residentes esperan que la próxima gestión municipal, que asumirá funciones el 1 de enero, responda a estas demandas.

PRINCIPALES RECLAMOS

Uno de los principales reclamos es el incremento de los robos de celulares y los asaltos a mano armada. Según los testimonios recogidos, el patrullaje del serenazgo sería insuficiente y la presencia de los agentes no sería constante en algunas zonas del distrito.

Ante esta situación, los vecinos solicitan reforzar la vigilancia, incrementar el patrullaje policial e instalar más cámaras de videovigilancia para prevenir nuevos delitos y brindar mayor tranquilidad a quienes transitan por sus calles.

La limpieza pública también preocupa a los residentes, quienes piden mejorar la recolección de residuos y mantener en mejores condiciones los espacios públicos. A ello se suma el mal estado de algunas veredas, por lo que solicitan supervisar y reparar los sectores que presentan huecos y deterioro. Asimismo, consideran necesario mejorar la iluminación de las calles.

Otro punto de preocupación es la remodelación del Campo de Marte, obra ejecutada por la Municipalidad Metropolitana de Lima. Un grupo de vecinos pide que la nueva autoridad distrital respalde su solicitud de paralizar los trabajos, pues advierte sobre posibles daños a los árboles y las áreas verdes.