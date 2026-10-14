Policía captura a ladrón de celulares en el Rímac

Un presunto delincuente fue intervenido por la Policía Nacional luego de participar en el robo de un celular a una joven en la cuadra cinco del jirón Pizarro, en el distrito del Rímac. Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que el sujeto escapaba corriendo con el equipo móvil, mientras una motocicleta lo esperaba en una esquina para facilitar su fuga.

Sin embargo, los sospechosos no contaban con la reacción de los vecinos, quienes, cansados de los constantes robos en el sector, intervinieron para impedir que uno de ellos escapara. En las imágenes se observa cómo varias personas intentan retener al presunto ladrón, mientras otro sujeto procura evitar que la motocicleta abandone el lugar. Durante el incidente, el vehículo terminó impactando contra un automóvil estacionado.

Tras lo ocurrido, agentes policiales llegaron al lugar y trasladaron al intervenido a la comisaría del Rímac, donde se realizan las diligencias correspondientes. De acuerdo con el reporte, el segundo implicado logró escapar con el celular sustraído, por lo que las autoridades buscan identificarlo y dar con su paradero. La joven afectada presentó la denuncia respectiva.

CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES

El robo ocurrió en una zona cercana a dependencias policiales y establecimientos comerciales, donde existe tránsito frecuente de ciudadanos y efectivos del orden. Las imágenes de las cámaras de seguridad serán importantes para esclarecer los hechos y determinar la participación de los involucrados. En tanto, la Policía continúa con las investigaciones para recuperar el equipo móvil y establecer las responsabilidades correspondientes.