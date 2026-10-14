Precio del azúcar amenaza con elevar el costo de panes, pasteles y panetones

El incremento del precio del azúcar genera preocupación entre los panificadores y pasteleros del Perú, debido al impacto que tiene este insumo en la elaboración de panes, tortas, postres y otros productos. Durante un recorrido por una panadería del distrito de La Molina, se informó que el saco de azúcar bordea los S/ 200 y que los proveedores han advertido que la tendencia al alza podría mantenerse hasta finales de año.

Pío Pantoja, presidente del gremio de panificadores y pasteleros, señaló que el sector viene afrontando dificultades desde agosto y que la fuerte competencia entre los establecimientos ha impedido trasladar inmediatamente el incremento de los costos a los consumidores. Sin embargo, advirtió que algunos productos ya comenzaron a subir de precio y que los negocios han tenido que asumir pérdidas para mantener sus tarifas frente a la competencia.

El representante gremial también cuestionó la falta de fiscalización de las autoridades y pidió investigar una posible especulación en la comercialización del azúcar. Según indicó, existen sospechas de que algunos proveedores estarían almacenando el producto para impulsar su encarecimiento, pese a que habría existencias disponibles. Por ello, solicitó una reunión con el Gobierno, con presencia de los medios de comunicación, para exponer sus propuestas y exigir compromisos concretos que permitan estabilizar el mercado.

PREOCUPACIÓN EN LOS HOGARES

La preocupación se extiende a la campaña navideña, especialmente por el precio del panetón, cuya elaboración requiere importantes cantidades de azúcar. Pantoja advirtió que el producto podría superar los S/ 25 o incluso alcanzar los S/ 30 por kilogramo, mientras que algunas empresas podrían reducir el peso de sus presentaciones para mantener aparentemente el mismo precio. Ante este panorama, el gremio insistió en la necesidad de reforzar los controles y adoptar medidas que eviten que el encarecimiento de los insumos siga afectando la economía de los consumidores.