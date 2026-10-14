Transportistas de “Los Urbanitos” reciben nueva amenaza tras asesinato de conductor en SJL

Los transportistas de la empresa “Los Urbanitos” recibieron una nueva amenaza extorsiva un día después del asesinato de uno de sus conductores en San Juan de Lurigancho. Según denunciaron los trabajadores, la organización afronta presiones de cinco bandas criminales a las que deben pagar cupos para continuar operando. Pese al temor, algunos choferes decidieron salir a trabajar, mientras que otros expresaron su preocupación por la falta de seguridad y el riesgo constante al que están expuestos.

Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que el presunto sicario abordó el vehículo como un pasajero más y, al momento de bajar, sacó un arma con silenciador y disparó contra el conductor. Después del ataque, el sujeto escapó por un pasaje, donde habría realizado un intercambio de objetos con un cómplice que lo esperaba. Según las imágenes difundidas, el acompañante recibió el arma, tomó una bicicleta y huyó con rumbo desconocido. Horas después del crimen, los transportistas recibieron un nuevo mensaje intimidatorio que les daba 24 horas para alinearse, bajo la advertencia de que otro trabajador podría ser asesinado.

Los conductores revelaron que pagan aproximadamente S/ 15 diarios por cada vehículo, pero aseguraron que las exigencias provienen de hasta cinco bandas delictivas. La situación también genera temor entre los vecinos de la zona, quienes manifestaron que salir a las calles se ha convertido en una preocupación cotidiana. Además, esta no sería la primera vez que la empresa afronta un ataque vinculado a presuntos extorsionadores, lo que ha incrementado la sensación de inseguridad entre los trabajadores del transporte público.

BUSCAN A LOS RESPONSABLES

La víctima fue identificada como Jean Pierre Rodríguez, un joven de 23 años que había llegado de Tarma a Lima en busca de mejores oportunidades para su familia. Según sus familiares, el conductor no había recibido amenazas previas y trabajaba cerca de su vivienda para estar junto a su pareja y su hija de apenas tres años. Sus seres queridos lamentaron su muerte y el impacto que tendrá en la pequeña. En tanto, la Policía Nacional busca identificar a los responsables del asesinato y determinar quiénes están detrás de la nueva amenaza extorsiva contra los transportistas de “Los Urbanitos”.