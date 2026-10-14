Por triple crimen en Argentina: avanza extradición del tío de alias “Pequeño J”

El proceso de extradición de Luis Alan Valverde Rodríguez, conocido como alias “Papá” y “Serranacho”, avanzó luego de que el Poder Judicial dictara nueve meses de detención preventiva con fines de extradición. La medida fue dispuesta por la Corte Superior de Justicia de Lima Este, a través del Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de Carapongo, en el marco del proceso penal que afronta por el presunto delito de homicidio agravado. El investigado es tío biológico de alias “Pequeño J” y es requerido por la justicia argentina.

Las autoridades de Argentina vinculan a Valverde con el triple crimen ocurrido en Florencio Varela, en Buenos Aires, donde las adolescentes Brenda, Morena y Lara fueron torturadas y asesinadas en 2025. Según la hipótesis de los investigadores argentinos, el detenido habría cumplido un papel clave en la organización criminal y sería el presunto autor intelectual de los homicidios. Por estos hechos, cuenta con una orden de captura internacional, mientras las autoridades buscan esclarecer las responsabilidades de los implicados.

La resolución judicial establece que el ciudadano peruano permanezca recluido en un establecimiento penitenciario que determine el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), mientras continúa el procedimiento de extradición. Asimismo, se dispuso comunicar la decisión al Gobierno argentino por medio de sus representantes diplomáticos. La orden internacional de captura tiene vigencia hasta el 11 de julio de 2027, con posibilidad de ampliación, según lo señalado en el informe. Valverde deberá permanecer bajo custodia mientras se realizan las gestiones para su eventual traslado a Buenos Aires.

ALIAS “PAPÁ” Y SUS ANTECEDENTES

De acuerdo con los antecedentes difundidos, alias “Papá” habría cumplido condenas anteriores por delitos vinculados al narcotráfico y contra el patrimonio. Además, se le relaciona con el denominado clan de los Valverde, señalado como una presunta organización criminal. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado de una resolución judicial argentina que determine su responsabilidad en el triple asesinato. Su eventual extradición permitirá que comparezca ante las autoridades del país vecino para responder por los cargos que se le atribuyen en esta investigación.