Santa Anita: hombre es asesinado a balazos delante de su pareja

Un hombre identificado como Víctor García Gutiérrez fue asesinado a balazos la tarde del miércoles en el distrito de Santa Anita, cuando llegó a recoger a su pareja en la zona de jirón Portada del Sol. El ataque ocurrió aproximadamente a las 5:30 p. m., cuando dos sujetos se acercaron al vehículo por el lado del conductor y abrieron fuego en reiteradas ocasiones. Tras recibir los disparos, el hombre perdió el control de la unidad, que terminó chocando contra la estructura de un jardín de una vivienda cercana.

Durante el atentado, la mujer que acompañaba a la víctima logró salir del vehículo para ponerse a salvo, pero también resultó herida. Un vecino la trasladó de inmediato al Hospital Nacional Hipólito Unanue para que recibiera atención médica. En la escena del crimen, la Policía encontró alrededor de 15 casquillos de bala, evidencia que será analizada por los peritos de criminalística como parte de las investigaciones para esclarecer el homicidio.

De acuerdo con información obtenida durante la cobertura periodística, García Gutiérrez registraba al menos dos antecedentes policiales por robo y estaría vinculado al rubro financiero. Su pareja, conocida por los vecinos como Paloma, trabajaría como enfermera en el sector salud. Estos datos forman parte de la información preliminar difundida sobre las víctimas y no determinan, por sí mismos, las causas del ataque ni la identidad de los responsables.

VECINOS EXIGEN SEGURIDAD

El crimen generó preocupación entre los vecinos, quienes señalaron que no sería el primer episodio de violencia registrado en la zona y solicitaron mayor presencia policial. La escena fue acordonada mientras se esperaba la llegada de los peritos de criminalística para recoger evidencias y realizar las diligencias correspondientes. Las autoridades deberán determinar la identidad de los atacantes y el móvil del asesinato, sin descartar ninguna hipótesis durante el desarrollo de las investigaciones.