Vecinos alertan sobre riesgos por cables aéreos que siguen sin ser retirados pese a ley

La situación representa un riesgo para los vecinos y transeúntes, además de generar contaminación visual y ambiental.

Cables enredados, expuestos y deteriorados permanecen en distintas calles de Lima, pese a que existe una normativa que dispone el retiro del cableado en mal estado o que ya no se utiliza. La situación representa un riesgo para los vecinos y transeúntes, además de generar contaminación visual y ambiental.

Durante un recorrido por diferentes distritos de la capital, un equipo periodístico identificó postes con gran cantidad de cables amarrados y enrollados, algunos de ellos en condiciones deficientes. En La Victoria, vecinos señalaron que el cableado permanece en esas condiciones desde hace varios años y expresaron su preocupación por los posibles accidentes y el riesgo de electrocución.

NORMA

La Ley N.° 31595, aprobada en octubre de 2022, establece el retiro del cableado aéreo en desuso o en mal estado. Según lo señalado en el reporte, se otorgó un plazo de 24 meses para que las empresas y entidades responsables cumplieran con esta disposición.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo informó que ha realizado inspecciones para supervisar el cumplimiento de la normativa. Aunque reconoce algunos avances, advierte que todavía existen diversas calles saturadas de cables, por lo que continúa pendiente atender esta problemática.