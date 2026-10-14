¡De terror! Sicarios relatan ataque incendiario a combi y asesinato a chofer

Los presuntos implicados en el ataque incendiario contra una minivan en Los Olivos confesaron su participación en el atentado que terminó con la vida del conductor José Herrera, el pasado 28 de septiembre. Durante la reconstrucción de los hechos, los detenidos relataron cómo rompieron las lunas del vehículo y rociaron combustible para prenderle fuego mientras la víctima descansaba en su interior.

Uno de los intervenidos, de 18 años y conocido con el alias de “Huevito”, describió ante los agentes de la División Antiextorsiones de la Dirincri la secuencia del ataque. Según su testimonio, varios integrantes del grupo se encargaron de romper las ventanas, mientras él habría vertido gasolina sobre la unidad y provocado el incendio. Otro detenido, de 21 años, identificado como “Bocha”, también reconoció su participación y reprodujo los movimientos que habría realizado junto a sus cómplices.

Las investigaciones policiales permitieron identificar a los presuntos autores materiales mediante el seguimiento de pagos efectuados a través de monederos digitales por colectiveros informales de Lima Norte. Además, la trazabilidad de las cuentas y el análisis de imágenes permitieron ubicar una camioneta oscura que habría trasladado a cuatro jóvenes desde la zona conocida como Huerta Perdida hasta el lugar vinculado con el atentado. El conductor del vehículo, conocido como alias “Eder”, también fue identificado durante las diligencias.

PRISIÓN PREVENTIVA

El Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Los Olivos consiguió que se dictaran 18 meses de prisión preventiva contra cuatro investigados. La medida alcanza a tres sujetos mayores de edad y al conductor de la camioneta, según la información difundida. Los implicados son investigados por los presuntos delitos de extorsión con subsecuente muerte y banda criminal, mientras la Fiscalía continúa reuniendo elementos para determinar la responsabilidad individual de cada uno.