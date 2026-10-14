Gobierno anuncia revisión de textos escolares para retirar sesgos ideológicos

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que el Ministerio de Educación revisará los textos escolares para que estén libres de sesgos ideológicos. Según indicó, el proceso ya está en marcha y busca definir los contenidos que se incluirán en los próximos materiales educativos.

“Esta revisión también está en marcha”, señaló la mandataria, quien sostuvo que la evaluación no solo contempla cambios superficiales, sino también la revisión del enfoque ideológico presente en los libros escolares.

ESPECIALISTA OPINA

Al respecto, Paul Neira, educador y especialista en reforma y cambio educativo, consideró que la medida debe abordarse desde una perspectiva técnica. Explicó que la enseñanza de la historia debería permitir que los estudiantes analicen los hechos a partir de fuentes primarias y desarrollen sus propias posturas.

El especialista indicó que será necesario conocer la norma y los criterios que establecerá la actual administración para llevar adelante la revisión. Asimismo, recordó que la política de textos y recursos educativos del Ministerio de Educación se aplica a los colegios públicos, que atienden aproximadamente a 6,5 millones de estudiantes, mientras que la educación privada cuenta con alrededor de 2,1 millones de matriculados, según las cifras mencionadas en el informe.