SJL: velan en paradero a conductor asesinado por sicarios

Los restos de Jean Pierre Santiago Rodríguez Hinostroza, un conductor de 23 años asesinado a balazos, son velados en el mismo paradero de Jicamarca, en San Juan de Lurigancho, donde trabajaba. El joven era padre de una niña de tres años y el principal sustento económico de su familia. Sus seres queridos lamentaron su muerte y solicitaron apoyo para su esposa y su pequeña hija, quienes quedaron desamparadas tras el crimen.

Según sus familiares, Jean Pierre llegó desde Tarma a Lima hace aproximadamente tres años en busca de mejores oportunidades para su familia. Hace cuatro meses comenzó a trabajar como conductor de una unidad de transporte conocida como los Urbanitos. Sin embargo, el martes fue atacado por un sicario, que acabó con su vida. Su esposa recibió una llamada que inicialmente la hizo pensar que había sufrido un accidente, pero posteriormente le confirmaron su fallecimiento en el hospital de Canto Grande.

Los familiares denunciaron que los conductores de los Urbanitos venían pagando aproximadamente 20 soles diarios a cada uno de los grupos extorsivos que los amenazaban. De acuerdo con la información recogida durante el reporte, serían cinco las bandas que exigían estos pagos. Un pariente de la víctima también cuestionó la respuesta de los responsables de la organización de transporte y afirmó que, frente a las extorsiones, los trabajadores habrían recibido el mensaje de que debían defenderse por su cuenta.

CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES

La muerte de Jean Pierre Santiago Rodríguez Hinostroza vuelve a poner en evidencia la grave situación de inseguridad que enfrentan los transportistas en San Juan de Lurigancho. Sus familiares exigieron que se esclarezca el asesinato y que se adopten medidas para proteger a los conductores amenazados por las bandas criminales. Mientras continúan las investigaciones, la familia afronta la pérdida de un joven que trabajaba para garantizar el bienestar de su esposa y su hija pequeña.