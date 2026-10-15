Mininter pide limitar la tenencia de armas: ¿cuál será el impacto para la población?

El Ministerio del Interior (Mininter) planteó que el Senado limite la cantidad de armas que los civiles pueden registrar como piezas de caza, deportivas o de colección. Según se informó, con esta propuesta se buscaría establecer controles sobre la tenencia legal, sin eliminar el acceso permitido para uso personal.

Oscar Delgado, subdirector de licencias y tarjetas de propiedad de Sucamec, comentó al respecto en 24 Horas Mediodía. Explicó que, para la regulación de armas, actualmente, se tiene una amnistía que se estableció en 2023 y que fue extendida por el Congreso hasta mayo de 2030. “Lo que busca la amnistía es regularizar aquellas armas de fuego que no están bajo el control de Sucamec, como armas heredadas”, comentó el experto.

Añadió que esta extensión aplica para armas que entraron en situación de decomiso, que son cerca de 80 mil que la ciudadanía ya puede regularizar.

CONTROL PARA COMPRA DE MUNICIONES

Delgado manifestó que todo usuario debe contar con su licencia que lo identifica como propietario del arma, en tanto para adquisición de municiones depende de la modalidad autorizada tanto en la licencia como en la tarjeta de propiedad, y la adquisición se hace a través de una tasa comercial.

Explicó que cualquier transacción entre personas naturales está prohibida por reglamento y solo se puede adquirir municiones a través de una casa comercial mostrando la licencia vigente y tarjeta de propiedad.

PEDIDO DE FACULTADES: REGULACIÓN DE LAS ARMAS

El representante de Sucamec indicó que lo que se busca con la reforma de la ley es establecer mejores herramientas de control y de fiscalización dada la coyuntura de inseguridad ciudadana, por ejemplo mejorar la tabla de sanciones, establecer límites a la adquisición de armas de fuego o municiones, “hay varios articulados del reglamento y la ley que podrían mejorarse”, explicó.

¿QUÉ HACER ANTE ROBO DE ARMAS?

Administrativamente, en la perdida o robo de armas de fuego, se hace el registro del estado del arma para actualizar la base de datos y dependiendo de la cantidad de armas, pasa a la Dirección de Sanciones para establecer responsabilidades.

En el caso de los límites para el uso de armas en seguridad personal, tiro y caza, la ley establece dos armas de fuego para defensa personal, y excepcionalmente una tercera arma de fuego siempre que el usuario cumpla con los requisitos establecidos en el reglamento. Para el resto de las modalidades como caza, deporte, colección, seguridad privada, no hay un límite establecido.

REQUISITOS PARA ADQUIRIR ARMAS

De acuerdo a Óscar Delgado, la ley establece condiciones para obtener la licencia, como no tener antecedentes (penal, policial, judicial), estar entrenado en el manejo y uso de armas de fuego, estar mentalmente apto por medio del certificado psicosomático, aprobar el examen de tiro que se da en Sucamec.