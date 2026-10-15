Callao: asesinan a hombre de cuatro disparos en plena avenida La Marina, en La Perla

Un hombre identificado como Frank Alexis Ardiles Rodríguez, de 38 años, fue asesinado de al menos cuatro disparos en la vía auxiliar de la cuadra 8 de la avenida La Marina, en el distrito de La Perla, Callao. Según información preliminar recogida por Panamericana Televisión, el ataque ocurrió cuando la víctima conversaba con el encargado de una obra de construcción civil.

Policía investiga presunto cobro de cupos

De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, un sujeto que llevaba una mochila en el pecho habría sacado un arma con silenciador y disparado varias veces contra la víctima antes de huir. Los vecinos no habrían escuchado las detonaciones, por lo que se presume que el atacante utilizó este tipo de armamento.

La Policía maneja como una de las hipótesis que el hombre habría llegado al lugar junto a otro sujeto para concretar un presunto cobro de cupos relacionado con la obra. Sin embargo, esta versión aún debe ser confirmada por las autoridades como parte de las investigaciones.

Peritos de Criminalística recogieron los casquillos encontrados en la escena, mientras que los agentes cercaron la zona para realizar las diligencias correspondientes. Además, se solicitaron imágenes de las cámaras de seguridad de establecimientos cercanos que podrían ayudar a identificar al responsable y establecer la ruta de escape. El caso continúa en investigación.