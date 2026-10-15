San Juan de Lurigancho: vecinos protestan por constantes accidentes en el “cruce de la muerte”

Vecinos de San Juan de Lurigancho alzaron su voz de protesta por los constantes accidentes de tránsito registrados en la intersección de la avenida El Parque con otras vías de la zona, conocida como el “cruce de la muerte”. Según denunciaron, este año se han producido más de 20 accidentes debido a la falta de semáforos, señales de tránsito y rompemuelles.

El último accidente ocurrió el domingo, cuando una motocicleta impactó contra un mototaxi. De acuerdo con el reporte, el conductor del vehículo menor salió despedido y quedó tendido en el pavimento, mientras que otras personas también resultaron heridas. El conductor del mototaxi permanece en la unidad de cuidados intensivos, según indicaron durante la transmisión.

Piden semáforos y rompemuelles a la municipalidad

Los residentes señalaron que han solicitado a las autoridades de San Juan de Lurigancho la instalación de semáforos y rompemuelles, pero aseguran que hasta el momento no han recibido una respuesta concreta. Además, advirtieron que cerca de la intersección funcionan colegios y una universidad, por donde transitan diariamente niños, jóvenes y familias.

Durante la protesta, una vecina contó que su hija fue atropellada hace 15 días y pidió la intervención urgente del alcalde. Los manifestantes también cuestionaron que los conductores realicen giros y circulen por el cruce sin señalización que regule el tránsito, lo que incrementaría el peligro para peatones y vehículos.

Aunque fiscalizadores de tránsito llegaron a la zona para orientar a los conductores, los vecinos temen que su presencia sea temporal y que los accidentes continúen una vez que se retiren. Por ello, reiteraron su llamado a la municipalidad para implementar medidas permanentes de seguridad vial y evitar que ocurra una tragedia mayor.