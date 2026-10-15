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15/10/2026

Presidenta lanza campaña “Mar de oportunidades” para consumo de nuevas especies marinas

La iniciativa busca diversificar la alimentación de las familias ante los efectos del fenómeno El Niño, que eleva la temperatura del mar y modifica la disponibilidad de especies hidrobiológicas.



La presidenta Keiko Fujimori presentó en el Callao la campaña “Mar de oportunidades”, una iniciativa que promueve el consumo de nuevas especies marinas y la preparación de platos nutritivos con recursos disponibles en el litoral peruano. Durante la actividad, realizada a bordo de la embarcación Humboldt, también se dio a conocer un recetario con diversas alternativas gastronómicas para las familias.

La mandataria advirtió sobre los efectos del fenómeno El Niño y el incremento de la temperatura del mar, que actualmente registra entre cuatro y cinco grados Celsius por encima de los valores habituales, según señaló. Esta situación podría afectar la actividad pesquera y dificultar la captura de anchoveta, además de provocar cambios en la presencia y distribución de distintas especies marinas.

Ante este escenario, Fujimori sostuvo que es necesario adaptarse a las nuevas condiciones y aprovechar los recursos disponibles mediante la creatividad de los cocineros y el uso de ingredientes tradicionales. La campaña plantea incorporar otras variedades de pescado en la alimentación cotidiana, a través de recetas que permitan mantener una dieta nutritiva y ofrecer alternativas a los productos que podrían escasear.

NUEVOS HÁBITOS DE CONSUMO

La presentación contó con la participación del ministro de la Producción, reconocidos chefs y representantes de comedores populares, quienes conocieron y degustaron preparaciones elaboradas con estas especies. La iniciativa busca fomentar nuevos hábitos de consumo y contribuir a que las familias y los trabajadores del sector gastronómico afronten las dificultades que podría generar el calentamiento de las aguas marinas.


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