MTC coordina adelanto de tres nuevas estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima

El ministro José Tangherlini se reunió con representantes de la concesionaria para impulsar la entrada en operación de Vista Alegre, Prolongación Javier Prado y Municipalidad de Ate.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) coordina con la concesionaria de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao medidas para adelantar la puesta en funcionamiento de las estaciones Vista Alegre, Prolongación Javier Prado y Municipalidad de Ate, correspondientes al tramo 6 del proyecto.

Durante una reunión con representantes de la Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2, el ministro José Tangherlini abordó las acciones necesarias para acelerar la habilitación de estas estaciones, que permitirán ampliar las opciones de transporte para los habitantes de Lima Este.

Asimismo, el MTC y la concesionaria acordaron intensificar los trabajos para avanzar en la puesta en servicio de las nuevas estaciones y ampliar la marcha blanca de la Etapa 1A, que actualmente opera en cinco estaciones.

Con estas medidas, el sector busca ampliar progresivamente la cobertura de la Línea 2 y mejorar la conectividad y la movilidad urbana en Lima y Callao.