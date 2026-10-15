Huancayo: trasladan a Lima a trabajador municipal que resultó con quemaduras graves tras operativo

Gabino Mayta, trabajador de la Policía Municipal de Huancayo, fue trasladado al Hospital Nacional Guillermo Almenara, en Lima, debido a la gravedad de sus quemaduras. El hombre presenta lesiones en aproximadamente el 70 % del cuerpo y permanece en estado crítico.

Según el reporte, Mayta resultó herido cuando resguardaba maquinaria municipal durante un operativo para retirar una vivienda que invadía la vía pública. En esas circunstancias, un vecino habría arrojado combustible encendido, lo que también dejó heridos a otros ocho trabajadores municipales.

PIDEN INVESTIGAR EL CASO

El hermano del afectado pidió celeridad en las investigaciones y solicitó que las autoridades dicten prisión preventiva contra el presunto responsable. Por su parte, el alcalde de Huancayo informó que la Procuraduría municipal presentó una denuncia ante la Divincri y que también solicitó a la fiscalía a cargo del caso evaluar la medida restrictiva.

La autoridad edil señaló que el presunto agresor también resultó con quemaduras en las manos y la espalda, por lo que permanece internado en un hospital. La familia de Mayta exige justicia mientras el trabajador recibe atención médica especializada en Lima.