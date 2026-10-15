Avanza proceso de extradición de alias ‘Loco Joe’, investigado por extorsiones y atentados

El proceso de extradición de alias ‘Loco Joe’, señalado como cabecilla de la organización criminal Los Chimbotanos y presunto responsable intelectual de extorsiones y atentados en Lima Norte, continúa avanzando en Argentina.

El coronel Hans Ruiz, jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol Lima, informó que el investigado está siendo procesado en Argentina y que ya se inició la apertura del cuadernillo de extradición. Las diligencias están a cargo de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones del Ministerio Público.

Ruiz señaló que, una vez recibida la respuesta favorable para ejecutar la extradición activa, Interpol Lima designará un equipo para viajar a Argentina y trasladar al investigado al Perú.

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En paralelo, Interpol Buenos Aires trabaja en los procedimientos para la extradición de alias ‘Papá’, tío del menor conocido como ‘Pequeño J’, de acuerdo con el reporte. Las autoridades indicaron que los procesos de extradición entre Perú y Argentina suelen tomar entre 30 y 60 días, aunque el plazo depende de las diligencias y decisiones correspondientes.

Asimismo, Interpol informó sobre la activación de alertas internacionales para ubicar a personas investigadas, entre ellas alias ‘Jolín’, cuya búsqueda fue solicitada a través de los mecanismos de cooperación policial internacional.