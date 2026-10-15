San Juan de Miraflores: conductor y pasajera resultan heridos tras ataque a balazos contra cúster

Un chofer de transporte público y una pasajera resultaron heridos de bala durante un ataque contra una cúster de la empresa Ceballos, ocurrido en el distrito de San Juan de Miraflores.

El conductor, identificado como Elmer Cristian Rojas Huanca, de 31 años, recibió un impacto de bala en la pierna izquierda. Según el reporte preliminar, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta y llevaban cascos negros se acercaron al vehículo y dispararon en varias ocasiones contra el lado del conductor.

PASAJERA HERIDA

Durante el ataque, una pasajera también fue alcanzada por un proyectil en el muslo izquierdo. Ambos heridos fueron trasladados de emergencia al Hospital María Auxiliadora para recibir atención médica.

Hasta el momento del reporte, no se habían brindado mayores detalles sobre los responsables ni sobre los motivos del ataque. Las autoridades investigan las circunstancias del hecho.